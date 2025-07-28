Алис Вайдель заявила, что Евросоюз дал себя жестоко обмануть

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Торговое соглашение между Евросоюзом и Соединенными Штатами является пощечиной европейским потребителям и производителям. Такое мнение высказала сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

"ЕС дал себя жестоко обмануть! Пошлины в размере 15%, обязательство закупать оружие и энергоносители из США - это не соглашение, а пощечина европейским потребителям и производителям", - написала она на своей странице в соцсети X.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.