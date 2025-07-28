По данным газеты, договоренности будут предусматривать освобождение всех заложников и прекращение конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июля. /ТАСС/. Вашингтон может в ближайшее время предложить Израилю и ХАМАС соглашение по завершению конфликта в Газе, которое будет включать освобождение всех заложников. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

По его данным, несколько членов администрации президента США Дональда Трампа считают, что пришло время "предложить всеобъемлющее соглашение". Договоренности будут предусматривать освобождение всех заложников и прекращение конфликта. При этом собеседник издания признал, что Вашингтону будет сложно добиться согласия обеих сторон для заключения соглашения.

Издание также сообщает, что в руководстве Израиля рассматривают возможность выдвинуть ХАМАС ультиматум для получения согласия движения на сделку.

27 июля лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил о бессмысленности переговоров с Израилем в условиях продолжения блокады палестинского анклава. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходят переговоры об урегулировании конфликта в секторе Газа, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в свою очередь написал в соцсети X, что Вашингтон также решил отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно показывает отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе".

8 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.