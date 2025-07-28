Депутат Рады Александр Дубинский считает, что Владимир Зеленский рассчитывает, что обвинения против экс-президента страны отвлекут внимание Запада от срыва голосования за законопроект о НАБУ и САП

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Новые обвинения экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) могут быть предъявлены 31 июля - в тот же день, когда Верховная рада может провалить голосование за законопроект о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский.

Перед этим он рассказал, что офис Владимира Зеленского уже дал команду сорвать голосование в Раде по законопроекту. "Обвинение Порошенко планируется вручать 31 июля - в день, когда Зеленский планирует сорвать голосование за законопроект о возвращении самостоятельности НАБУ и САП", - написал он в Telegram-канале. По его словам, Зеленский рассчитывает, что обвинения против Порошенко отвлекут внимание Запада, в частности США, от срыва голосования.

Еще в 2021 году на Украине предъявили обвинение Порошенко по статье о госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса в 2014 и 2015 годах, после провозглашения ДНР и ЛНР своей независимости. В феврале этого года Зеленский ввел бессрочные санкции против экс-президента, которые, в частности, предусматривают блокировку его активов на территории Украины. Ограничительные меры также блокируют возможность участия Порошенко в президентских выборах.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.