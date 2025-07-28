В рамках одного из законопроектов предлагается запретить в Соединенные Штаты въезд нынешним и бывшим официальным лицам Китая, сообщает агентство

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Сенаторы от Демократической и Республиканской партий на этой неделе представят три законопроекта, призванных нарастить давление на Китай. Об этом сообщает агентство Reuters.

"США не могут позволить себе показывать слабость перед лицом Китайской Народной Республики и той агрессии, которую она проявляет по всему миру", - заявил сенатор-демократ Джефф Меркли от штата Орегон.

В рамках одного из законопроектов предлагается запретить в США въезд нынешним и бывшим официальным лицам Китая, якобы "причастным к насильственной репатриации уйгуров". Другой законопроект направлен на поддержку стран в Латинской Америке и Карибском бассейне, "которые поддерживают официальные дипломатические отношения с Тайванем" и "другие шаги по углублению координации с Тайбэем". Третий документ "направлен на борьбу с транснациональными репрессиями".

Агентство напоминает, что Соединенные Штаты и Китай в начале следующей недели обсудят в Стокгольме продление действующих соглашений по торговле. По его словам, стремление президента США Дональда Трампа сделать акцент на вопросах торговли вызвало опасения среди "ястребов" в Конгрессе. "Они переживают, что тематике безопасности будет уделяться меньше внимания", - пишет Reuters.