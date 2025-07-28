По данным газеты, в список входят порядка 100 бизнесменов и политиков

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл рассказала заместителю генерального прокурора США Тоду Бланшу всю известную ей информацию о лицах, имеющих к Эпштейну какое-либо отношение. Об этом в субботу сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

По их информации, в этот список входят порядка 100 бизнесменов и политиков, включая американского предпринимателя Илона Маска и его брата Кимбала, основателя технологического гиганта Microsoft Билла Гейтса, экс-президента США Билла Клинтона (занимал пост в 1993-2001 годах) и британского принца Эндрю. Отмечается, что именно Илон Маск вызвал общественный резонанс, заявив о сокрытии части документов по делу Эпштейна. В конечном итоге, согласно источникам газеты, предприниматель сам упоминается в них.

На прошлой неделе состоялось несколько встреч Максвелл с заместителем генерального прокурора США. За сотрудничество в расследовании помощнице Эпштейна была предоставлена "ограниченная неприкосновенность". Как пишет The Daily Mail, власти планируют перевести Максвелл из федеральной тюрьмы Таллахасси (штат Флорида) из-за растущих опасений за ее безопасность. "Всем фигурантам дела угрожают смертью", - заявил источник газеты.

Сообщается, что Тод Бланш обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопрос о смягчении приговора или помиловании Гислейн Максвелл после возвращения американского лидера из Шотландии.

В 2022 году суд в Нью-Йорке приговорил Максвелл, которая является британской подданной, к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Как сообщала при рассмотрении ее дела прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила для своего любовника будущих жертв, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.