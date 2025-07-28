Присутствует определенный интерес с обеих сторон, указал американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заинтересованы в личной встрече, обсуждается возможность ее проведения в ближайшей перспективе. Об этом заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"Присутствует определенный интерес во встрече лидеров с обеих сторон. У них хорошие отношения, они общаются относительно часто. Ведутся разговоры о встрече в ближайшем будущем, - сказал он в интервью телеканалу CNBC. - Не знаю, где она состоится и в какие даты, но определенно данный вопрос есть в повестке дня у обеих сторон".

Ранее в июле газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее или во время него. Источники издания отмечали, что американский лидер может посетить Китай перед тем, как отправиться на саммит АТЭС в период с 30 октября по 1 ноября.