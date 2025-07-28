Премьер-министр Великобритании заявил о важности сосредоточиться на задаче поставок гуманитарной помощи в достаточном объеме и с необходимой скоростью

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом план действий после доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом он заявил по итогам переговоров с лидером США в шотландском Тернберри.

"В частности, у нас была возможность обсудить ситуацию в Газе, которая невыносима, в том числе кадры с голодающими людьми", - сказал Стармер. "Мы оба знаем, что должны достичь прекращения огня, должны увеличить объемы гуманитарной помощи", - добавил британский премьер.

Он заявил о важности "сосредоточиться не только на неотложных вопросах прекращения огня, но и на задаче поставок гуманитарной помощи в достаточном объеме и с необходимой скоростью". "Затем мы обсудили план действий после того, как это произойдет. Я думаю, что мы можем сделать все возможное, чтобы смягчить эту ужасную ситуацию", - сказал Стармер. Он не пояснил, в чем именно заключается упомянутый план.

Глава британского правительства приветствовал возможность сбрасывать доставку гумпомощи с самолетов, но подчеркнул необходимость доступа грузовиков в сектор Газа.

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF). Согласно данным министерства здравоохранения анклава, свыше 900 палестинцев погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи, с момента, когда ее распределение началось через систему GHF.