Заседание республиканского совета Партии социалистов состоялось 28 июля, уточнил бывший президент республики Игорь Додон

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) приняла решение участвовать в выборах в составе избирательного блока и подаст 29 июля документы для его регистрации в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом заявил лидер социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон после прошедшего в понедельник заседания республиканского совета партии, отметив, что объединение левых сил необходимо для отстранения от власти правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

"28 июля состоялось заседание республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова, на котором единогласно было принято решение о том, что партия примет участие в предстоящих выборах в составе избирательного блока. Причины, которые легли в основу этого решения, включают: необходимость консолидации левых сил во избежание дробления электората; увеличение шансов на отстранение от власти ПДС, которая продемонстрировала некомпетентность и безразличие к реальным потребностям людей… Завтра в 11:00 ПСРМ подаст документы для регистрации избирательного блока в Центральную избирательную комиссию", - написал Додон в своем Telegram-канале.