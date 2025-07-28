28 июля, 17:12

Партия Тимошенко не поддержит закон Зеленского по НАБУ и САП

По мнению лидера партии Юлии Тимошенко, руководство НАБУ и САП должна назначать национальная ассамблея, которая будет состоять из бывших военных ВСУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Батькивщина" не поддержит законопроект Владимира Зеленского о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и внесет альтернативный законопроект об их статусе. Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко.

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"Да, плохо, когда они зависят от президента, от правительства, от прокурора, но точно так же плохо, когда они зависят от иностранных граждан. <...> Мы вносим альтернативный законопроект, который, на наш взгляд, может эту ситуацию исправить", - сказала она в эфире украинского телеканала "Эспрессо".

По ее мнению, руководство НАБУ и САП должна назначать национальная ассамблея, которая будет состоять из бывших военнослужащих ВСУ, получивших звания героя Украины. Таким образом, эти органы не будут зависеть от людей, связанных с финансовым сектором страны.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств. 

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