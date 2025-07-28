Партия Тимошенко не поддержит закон Зеленского по НАБУ и САП

По мнению лидера партии Юлии Тимошенко, руководство НАБУ и САП должна назначать национальная ассамблея, которая будет состоять из бывших военных ВСУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Батькивщина" не поддержит законопроект Владимира Зеленского о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и внесет альтернативный законопроект об их статусе. Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Да, плохо, когда они зависят от президента, от правительства, от прокурора, но точно так же плохо, когда они зависят от иностранных граждан. <...> Мы вносим альтернативный законопроект, который, на наш взгляд, может эту ситуацию исправить", - сказала она в эфире украинского телеканала "Эспрессо".

По ее мнению, руководство НАБУ и САП должна назначать национальная ассамблея, которая будет состоять из бывших военнослужащих ВСУ, получивших звания героя Украины. Таким образом, эти органы не будут зависеть от людей, связанных с финансовым сектором страны.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.