Как заявил американский лидер, в каком-то смысле он действовал очень жестко в отношении российского президента

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отметил, что всегда ладил с главой российского государства Владимиром Путиным, и допустил возможность достижения с ним договоренностей по Украине.

"Я всегда ладил с президентом Путиным. У меня с ним были отличные отношения", - сказал американский лидер на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Тернберри (Шотландия). "И он [Путин] тоже прошел через все эти домыслы о России, России, России", - добавил Трамп, имея в виду распространение демократами в США заведомо ложной информации - о вмешательстве России в американские выборы для его поддержки. "Мы говорили об этом [с Путиным]. Мы говорили о том, как плохо то, что мы, по сути, ничего не можем сделать между нашими странами", - пояснил Трамп.

"В каком-то смысле я действовал очень жестко в отношении Путина, но мы очень хорошо ладили", - подчеркнул президента США. "И я никогда не думал, что будет так. Я думал, что мы о чем-то договоримся", - добавил Трамп, говоря об урегулировании конфликта на Украине, в котором, по его мнению, нет значимого прогресса. "И может быть, что это все же произойдет, - отметил Трамп, имея в виду договоренности между США и Россией. - Но все это уже на очень позднем этапе. Некоторые разочарованы".

Как заявил 20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Россия готова двигаться к урегулированию на Украине быстро, для Москвы главное - достичь своих целей, но скорость этого процесса зависит не только от нее.