По данным газеты, еврейское государство предпринимает попытки "влиять на политику и общественное мнение за рубежом, в том числе в Нидерландах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Нидерландов впервые включили Израиль в число государств, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности королевства. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на доклад нидерландского Национального координатора по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности (NCTV) "Оценка угроз со стороны третьих стран на 2025 год".

Согласно этому документу, еврейское государство предпринимает попытки "влиять на политику и общественное мнение за рубежом, в том числе в Нидерландах". Это, по мнению авторов отчета, может представлять угрозу нидерландским демократическим институтам.

В качестве примера NCTV приводит инцидент ноября 2024 года, когда после беспорядков, произошедших после футбольного матча между амстердамским клубом "Аякс" и тель-авивским "Маккаби", израильское министерство по делам диаспоры разослало некий "специальный доклад" отдельным политикам и журналистам в Нидерландах, минуя официальные каналы взаимодействия с властями. В Гааге такой способ распространения информации назвали "необычным и нежелательным" из-за риска возможных угроз и давления в отношении упомянутых в документе лиц.

В отдельной части отчета, посвященной иностранному вмешательству в работу международных институтов, Израиль также упомянут наряду с США как страна, оказывавшая публичное давление на Международный уголовный суд (МУС) и Международный суд ООН, что, как отмечается, может подорвать их функционирование.

Доклад NCTV был опубликован 17 июля. Как указывает издание, власти Израиля пока официально не комментировали выводы, содержащиеся в документе.