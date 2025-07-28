Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль планирует на 31 июля визит в регион

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил конкретных шагов для повышения давления на Израиль с целью добиться улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Мы обдумали, какие возможности при определенных обстоятельствах имеются. Мы не приняли сегодня решения о том, чтобы предложить их [конкретные меры]", - заявил он после заседания совета безопасности - неформального органа с участием глав ключевых германских министерств и силовых ведомств. Мерц сообщил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль планирует на 31 июля визит в регион, и отметил, что следует дождаться результатов переговоров с израильским правительством.

"Но мы оставляем за собой право предпринять такие шаги, да", - сказал канцлер.

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF). Согласно данным министерства здравоохранения анклава, свыше 900 палестинцев погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи, с момента, когда ее распределение началось через систему GHF.