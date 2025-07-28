По данным заявления Национального Конгресса Союза адвокатов республики, законодательные инициативы, которые предложила власть, угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в "политически подчиненную структуру"

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Адвокаты Молдавии приостанавливают свою деятельность в знак протеста против давления со стороны президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Решение о забастовке принял Национальный Конгресс Союза адвокатов республики.

"Конгресс утвердил резолюцию о приостановке деятельности. Согласно итогам голосования, за резолюцию высказались 1 430 делегатов, против - 24. Также определена форма забастовки: 827 голосов - за прекращение деятельности без исключений, 591 - с исключениями. Это означает, что с завтрашнего дня на территории страны формально должны быть приостановлены все услуги адвокатов", - говорится в документе на сайте организации.

Ранее адвокаты обвинили Санду и ее партию в том, что вместо объявленной ими реформы юстиции они захватывают судебную систему Молдавии для расправы над оппозицией перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Они выступили против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом, в котором большинство контролирует ПДС.

Согласно заявлению союза, законодательные инициативы, которые предложила власть, угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в "политически подчиненную структуру". В частности, предлагается наделить министерство юстиции правом назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничить сроки полномочий членов Совета союза адвокатов одним мандатом.

Расправа с оппозицией

Ранее Санду и ее партию обвинили в захвате системы юстиции и другие оппозиционные партии, среди которых Партия социалистов, Партия коммунистов, а также блок проевропейских партий "Альтернатива". Со своей стороны власти запретили деятельность ряда партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 15 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции.

По инициативе Санду был создан центр "Патриот" для борьбы с якобы "изменниками родины", блокирующими курс на евроинтеграцию, появился аналог украинского центра "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. По словам бывшего президента и лидера оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона, все госорганы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.