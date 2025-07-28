Канцлер Германии при этом отметил, что на торговых переговорах с Соединенными Штатами большего невозможно было добиться

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика ФРГ в значительной степени пострадает от американских пошлин в размере 15%, но высказал мнение, что на торговых переговорах с США большего невозможно было добиться.

"Я полностью осознаю, что пошлины, которые останутся, а это прежде всего 15% против 0% для импорта в ЕС, представляют собой значительное бремя для экспортно ориентированной экономики ФРГ. Это совершенно ясно", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Берлине. "Очевидно, большего, учитывая исходную позицию, которая у нас была с США, невозможно было добиться", - считает Мерц.

"Это означает, если говорить открытым текстом, что германская экономика значительно пострадает из-за этих пошлин", - заявил канцлер. Он отметил, что последствия такой торговой политики, однако, ощутит не только ФРГ, но и США. "Я лично не ожидал большего, чем этот результат. Но еще раз: этот результат не может нас устраивать, однако в создавшейся ситуации это было лучшее, чего можно было достигнуть", - полагает Мерц.

Ранее 27 июля президент США Дональд Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.