В ООН приветствовали соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей

Во всемирной организации хотели бы видеть от сторон полноценного соблюдения достигнутых договоренностей и разрешения разногласий между двумя странами, отметил заместитель официального представителя ее главы Фархан Хак

ООН, 28 июля. /ТАСС/. ООН приветствует достигнутое между Камбоджей и Таиландом соглашение о безусловном прекращении огня, рассматривает такое развитие событий как позитивный шаг. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Мы, определенно, приветствуем соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом, рассматриваем его как позитивный шаг к прекращению боевых действий и снижению напряженности", - сказал он.

Хак добавил, что в ООН хотели бы видеть от сторон полноценного соблюдения достигнутых договоренностей и разрешения разногласий между двумя странами.

Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля около 07:30 (03:30 мск) недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. ВС Таиланда сообщили, что применили истребители для ударов по позициям камбоджийских сил в ответ на применение ими тяжелого вооружения по жилым домам и больницам. В камбоджийском Минобороны сообщили, что армия действует в рамках самообороны, отвечая на вторжение войск Таиланда.

По меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли, еще 140 человек ранены, сообщило правительство Таиланда. Посольство России в Таиланде рекомендовало российским туристам воздерживаться от посещения приграничных с Камбоджей районов.

По итогам двусторонних переговоров, прошедших 28 июля, Таиланд и Камбоджа согласились на немедленное и безусловное прекращение огня, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Оно вступит в силу в 00:00 29 июля.