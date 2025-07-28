Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии отметил, что христианский мир находится в глубочайшем кризисе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сохранение общих православных корней является основой будущего христианского мира, который находится в глубочайшем кризисе из-за войн и гонений на христиан в разных частях планеты. Об этом сказал госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев в ходе международного форума "Люди Христовы. Наше время", который проходит в День крещения Руси в Вологде, Москве и Херсонесе.

"По сути Россия и Белоруссия сегодня - это оставшиеся неприкосновенными две православные страны, которые объединены единой верой, едиными духовными корнями, общей историей и общим будущим. Христианский мир находится в глубочайшем кризисе. На Святой Земле идет геноцид местного палестинского населения, что противоречит самой сущности нашей веры. В Сирии уничтожаются последние христианские святыни и идут гонения на христиан. На Украине нацистский, прямо скажем, сатанинский режим ведет войну с православием, уничтожаются ценности Киево-Печерской лавры, идут гонения на наших братьев по вере. В странах НАТО мы наблюдаем тоже отпад церкви от христианства. Она теряет связь с народом, превращается в коммерческую корпорацию. Поэтому сохранение христианских корней, сохранение наших общих православных корней - это основа нашего будущего", - сказал Глазьев в своем приветствии по видеосвязи.

Прибывший на форум в Вологду кинорежиссер Эмир Кустурица подчеркнул, что русский человек фундаментален в своей вере. "Атака на православие была, когда бомбили Югославию, потому что Сербия, Хорватия - православные. По окончании Второй мировой войны в один момент Черчилль хотел, чтобы 90 тысяч пленных в Берлине атаковали Россию. В мае 1945 года. Это значит, что они никогда не хотели быть [нашими] партнерами. Им было самое важное - уничтожить просветительство, которое было во время Советского Союза, в царской России. Самый главный аргумент России - это культура, что значит - вера. Культура - это фундамент общества <…>. Я думаю, что смысл жизни невозможно найти без культурного фундамента", - сказал Кустурица.

О мягкой силе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал продолжать пропагандировать русскую культуру и традиции. "Я часто говорю, что патриот - это не мужик с капустой в бороде, а прогрессист, который не имеет права изолироваться от социума, но несет свою культуру и традиции. Современный западный либеральный взгляд на культуру приводит к ее деградации… Наша задача - формировать заряд российской мягкой силы и продолжать пропаганду за рубежом. Именно поэтому мы с нашими братьями-сербами формируем энергоинформационный кулак. Наша задача - созидать во имя русского села, русского человека", - сказал Филимонов.

В этом году на восстановление вологодских святынь будет направлено около 500 млн рублей, как и в прошлом, отметил губернатор. "Именно в Вологодской области мы гордимся таким количеством святых, которых нет ни в одном другом регионе нашей великой и необъятной России - 143 святых в земле вологодской просиявших. Колоссальная сокровищница культурного, общемирового наследия: архитектурные комплексы, храмы, монастыри, места силы - Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов, Спасо-Прилуцкий монастыри, Вологодский кремль и многие другие святыни - 3 500 объектов культурного наследия", - отметил Филимонов.

Участников форума приветствовали по видеосвязи митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), глава Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас, глава Православной церкви Молдовы архиепископ Маркелл.

"Сегодня день нашего общего крестного отца - князя Владимира, который всем нам передал самое главное - семя веры, оно всем нам приносит плоды. Время подвига наступило для всех нас. Важно сохранить семя веры. Как только теряем мы веру, наступает то, что пережила Сербия, что переживает сейчас Украина", - митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

В ходе форума прошел показ фильма "Люди Христовы. Наше время" с участием международной группы его создателей во главе с Кустурицей.