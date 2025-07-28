Всего Киеву должны поставить 42 таких машины, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Украина получила беспилотники и первую партию бронетранспортеров Patria 6х6 от Латвии. Всего Киеву должны поставить 42 таких машины, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности, в частности за передачу БПЛА для сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже доставлена на Украину", - написал он в своем Telegram-канале.

В разговоре с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом Шмыгаль также обговорил совместное производство беспилотников для Украины.

В 2019 году Финляндия и Латвия инициировали программу по внедрению современной системы бронетехники, в которой также участвуют Швеция и Германия. В качестве автомобильной платформы был выбран внедорожник Patria. По данным финского Минобороны, Финляндия заказала в рамках проекта 164 бронетранспортера, Латвия - более 250, Швеция - в общей сложности 321 автомобиль.