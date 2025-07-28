Украина приостановила выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Кроме того, во время совещания украинского МИД были приняты решения об ускорении прекращения действия некоторых международных соглашений с РФ, Белоруссией и в рамках СНГ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Украина приостановила выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщил МИД страны в своем Telegram-канале.

"Инициировали остановку выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе - следующий шаг для нашего усиления после приостановления действия Оттавской конвенции", - говорится в сообщении МИД по итогам совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Кроме того, во время совещания были приняты решения об ускорении прекращения действия для Украины ряда международных договоров с РФ, Белоруссией и в рамках СНГ.

Договор устанавливает лимиты на количество вооружений и техники в обычных вооруженных силах стран - участниц соглашения, а именно: танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Договор устанавливал равновесие сил Организации Варшавского договора (ОВД) и НАТО на пониженных уровнях, он позволил провести быстрое и сбалансированное сокращение большого количества избыточных вооружений и техники, доставшихся странам-участницам в наследство от времен "холодной" войны.

На фоне прекращения существования ОВД, а затем и СССР, расширения НАТО, договорные механизмы, предназначенные для поддержания баланса сил между двумя военно-политическими союзами, стали утрачивать свое значение. Поэтому по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (подписано в Стамбуле 19 ноября 1999 г.). Оно подразумевало переход от зонально-блоковой структуры ДОВСЕ к национальным и территориальным предельным уровням Договора вооружений и военной техники (ОДВТ) для каждого государства-участника. Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной (последняя не сдала ратификационную грамоту депозитарию) и так и не вступило в силу.