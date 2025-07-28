С 2024 года косовские власти прекратили работу практически всех госучреждений Сербии в северной части края с сербским большинством

БЕЛГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко выразил обеспокоенность Белграда в связи с арестом его помощника Игора Поповича и политически мотивированными приговорами суда в Приштине. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Петкович отметил, что сербы в Косове и Метохии подвергаются произвольным задержаниям и осуждению без доказательств, что, по его словам, свидетельствует о продолжении политики запугивания и этнической чистки. Он подчеркнул, что действия Приштины ведут к росту напряженности и подрывают диалог с Белградом.

"Белград и сербский народ в Косове и Метохии ожидают от международного сообщества выполнения его части вверенного мандата - защиты сербов и гарантии мира и безопасности прежде всего для них. Кроме того, сербы в Косове и Метохии требуют гарантий, что не станут жертвами политических процессов под властью режима [премьера непризнанного Косова Альбина] Курти, а также ожидают формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), которого они добиваются уже более 12 лет", - отметил Петкович.

С 2024 года косовские власти прекратили работу практически всех госучреждений Сербии в северной части края с сербским большинством. Подконтрольные Приштине полицейские силы также регулярно проводят задержания местных сербов под различными предлогами.

Брюссельские соглашения о нормализации отношений Белграда и Приштины были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.