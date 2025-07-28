Им стала Татьяна Бережная

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Татьяна Бережная назначена временно исполняющим обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины. Об этом сообщила премьер страны Юлия Свириденко.

"Сегодня правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющим обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций", - написала она в своем Telegram-канале.

Свириденко обозначила, что кабмин Украины планирует выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление. "Главное задание - обеспечить надежное финансирование украинской культуры", - добавила она.

Бережная с 2022 года занимала пост заместителя министра экономики, в то время как Свириденко до 17 июля 2025 года возглавляла это министерство.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Свириденко заняла пост премьера только из-за того, что она была "любимицей" главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Эту же точку зрения выразил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), назвав Свириденко "ручной обезьянкой" Ермака.

Об усилении роли Андрея Ермака в политическом поле Украины говорят как в самой стране, так и за границей. Так, депутат Рады Дмитрий Разумков сообщал, что его коллеги, видя значительное усиление полномочий Ермака, называют его "начальником Владимира Зеленского". В свою очередь Скороход заявляла, что Ермак ищет человека, который может заменить Зеленского, и отмечала его контроль над множеством людей в различных сферах. Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий выражал мнение, что США рассматривают Ермака в качестве потенциального следующего руководителя Украины. По его словам, Вашингтон увидел в Ермаке более адекватного руководителя.