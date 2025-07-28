Bild: в ХСС потребовали прекратить выплату пособий украинцам призывного возраста

По информации газеты, в случае реализации эта мера коснулась бы более чем 150 тыс. человек

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. В баварском Христианско-социальном союзе (ХСС) потребовали прекратить выплаты так называемых гражданских пособий ("бюргергельд") находящимся в Германии украинским мужчинам призывного возраста. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, в случае реализации эта мера коснулась бы более 150 тыс. человек. "Необходимо, наконец, отменить "бюргергельд" для украинских мужчин в призывном возрасте. Если почти 151 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так", - заявил изданию внешнеполитический эксперт ХСС Штефан Майер. "Эта группа лиц не имеет права на такую социальную помощь и должна либо у нас здесь, в Германии, пойти работать, либо нести военную службу на Украине", - подчеркнул он.

С начала специальной военной операции в Германию по состоянию на 14 июня 2025 года прибыли 304 144 украинца в призывном возрасте. Почти половина (49,54%) из них получают гражданские пособия, пишет Bild.

Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Преимуществом этих пособий, помимо того, что их размер выше стандартной материальной помощи беженцу на €103, является то, что их получатели имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Как правило, "бюргергельд" начисляют до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Плюс к этому пособие подразумевает доступ ко всем медицинским услугам, страховые взносы оплачивает государство.