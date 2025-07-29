Заявления президента США обусловлены желанием избежать ответственности за поддержку действий израильских властей, заявил официальный представитель иранского дипведомства Эсмаил Багаи

ДУБАЙ, 29 июля. /ТАСС/. Иран не пытается оказать влияние на ход переговорного процесса по установлению режима прекращения огня в секторе Газа, и заявления президента США Дональда Трампа об обратном обусловлены желанием избежать ответственности за поддержку действий израильских властей. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Любые заявления о вмешательстве исламской республики в переговорный процесс абсолютно безосновательны и представляют собой попытку избежать ответственности за соучастие США в преступлениях сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС) против палестинского народа: убийстве 60 тыс. невинных людей, в том числе женщин и детей, усилении блокады сектора Газа в последние месяцы, остановке грузов гуманитарной помощи для жителей анклава, убийстве голодающих, которых мучает жажда, в смертельных ловушках, обустроенных в так называемых пунктах распределения помощи, созданных американской компанией", - приводит его слова агентство IRNA.

Иранский дипломат отметил, что исламская республика, как и большинство стран мира, резко осуждает геноцид в секторе Газа и поддерживает любые инициативы, которые приведут к прекращению боевых действий и улучшению положения палестинцев в анклаве.

28 июля Трамп заявил о готовности США нанести повторный удар по иранским ядерным объектам, если он посчитает, что Иран стремится восстановить свой потенциал. Ранее хозяин Белого дома также обвинил Тегеран в попытках повлиять на переговоры между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем по установлению режима прекращения огня в секторе Газа.

27 июля лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил о бессмысленности переговоров с Израилем в условиях продолжения блокады палестинского анклава. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходят переговоры об урегулировании конфликта в секторе Газа, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня в анклаве. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в свою очередь написал в соцсети X, что Вашингтон также решил отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно показывает отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе".