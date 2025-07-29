По данным газеты, президент США раскритиковал политику британского правительства в сфере миграции, преступности, налогообложения и энергетики

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп доминировал в беседе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он раскритиковал политику британского правительства в сфере миграции, преступности, налогообложения и энергетики, сообщила газета The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, Трамп высказал недовольство ветрогенераторами, которые портят вид с его поля для гольфа в Шотландии. Он посоветовал Стармеру сосредоточиться на возобновлении добычи нефти и газа в Северном море и на суше вместо расширения программы по экологически чистой энергетике. Без этого, по его мнению, невозможно удержаться у власти.

Кроме того, Трамп указал, что рост налогообложения до рекордного уровня скажется на популярности Стармера у населения. По его словам, следующие выборы выиграет "тот, кто больше всех сокращает налоги".

Как указывает газета, после прихода к власти Лейбористской партии, которую возглавляет Стармер, "репутация Лондона за рубежом рухнула". Издание отметило, что для восстановления авторитета Британии нужен премьер-министр, который может обойтись без поучений от главы Белого дома. Действующему главе правительства "они, очевидно, нужны", считает The Daily Telegraph.

25 июля Трамп отправился в пятидневное турне по Шотландии. Американский лидер остановился на своем гольф-курорте Тернберри в графстве Южный Эршир, где 28 июля он встретился со Стармером.