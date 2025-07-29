Еще 145 870 человек получили ранения, сообщил Минздрав анклава

КАИР, 29 июля. /ТАСС/. Число погибших палестинцев в результате военной операции Израиля в секторе Газа с октября 2023 года превысило 60 тысяч. Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава в Telegram-канале.

"Общее число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года возросло до 60 034 погибших и 145 870 раненых", - говорится в сводке ведомства.

В министерстве также отметили, что с момента возобновления израильской операции в Газе 18 марта погибло по меньшей мере 8,8 тыс. палестинцев. При этом точное количество людей, остающихся под завалами, неизвестно. Минздрав сообщил, что за весь период 1 179 жителей анклава умерли из-за голода.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлен окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.