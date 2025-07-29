Хаменеи: США используют ядерную программу Ирана как предлог для конфронтации

Соединенные Штаты не согласны с иранской верой и учением, заявил верховный лидер республики

ТЕГЕРАН, 29 июля. /ТАСС/. Ядерная программа Ирана является лишь предлогом для США, чтобы продолжать конфронтацию с исламской республикой. Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи.

"То, что они называют ядерной проблемой, обогащением урана, правами человека и тому подобным, является лишь предлогом. По сути дела они не согласны с нашей верой и учением", - приводит его слова агентство Tasnim.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее о готовности нанести новый удар по ядерным объектам Ирана в случае попыток их восстановить.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.