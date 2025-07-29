По словам старшего директора Совета нацбезопасности по борьбе с терроризмом Себастьяна Горки, европейские лидеры осознали, что многие годы страны ЕС были "нахлебниками", наживаясь на системе мировой торговли

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Условия соглашения между Вашингтоном и Брюсселем свидетельствуют о том, что Евросоюз (ЕС) признал американское экономическое господство и принял новые правила торговли, которые определяет администрация президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

"Сейчас даже мне, а я знаю президента Трампа уже десять лет, трудно поверить, что весь Европейский союз преклонил колени перед [политической программой] "Америка прежде всего", - заявил он в эфире телеканала Newsmax.

По его словам, европейские лидеры осознали, что многие годы страны ЕС были "нахлебниками", наживаясь на системе мировой торговли, но теперь они готовы принять американские импортные пошлины в размере 15%.

"Правильность политического курса "Америка прежде всего" была подтверждена на практике", - добавил Горка, отметив, что торговая политика Трампа приведет к "тектоническим сдвигам в мировой геополитике".

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и хозяин Белого дома Дональд Трамп договорились, что США с 1 августа введут пошлины в 15% примерно на 75% европейского экспорта, вместо 30-процентных на весь экспорт, которые угрожал ввести Трамп. Взамен Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в американскую цифровую промышленность.