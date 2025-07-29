Энтони Брентон отметил, что Владимир Зеленский "начал уже сдавать назад и смотреть, как провести через парламент закон, который гарантирует независимость этим органам"

ЛОНДОН, 29 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Владимир Зеленский совершил огромную ошибку, приняв закон о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС экс-посол Великобритании в Москве (2004-2008) Энтони Брентон.

"Мы видели, что Зеленский сделал заявление по поводу антикоррупционных ведомств. Честно говоря, это огромная ошибка. И он начал уже сдавать назад и смотреть, как провести через парламент закон, который гарантирует независимость этим органам", - сказал бывший дипломат.

Комментируя публикации в СМИ об угрозе полной приостановки финансовой помощи Украине со стороны Еврокомиссии (ЕК) из-за давления на антикоррупционные органы, Брентон предположил, что она была направлена членам Верховной рады - чтобы они приняли необходимый закон восстанавливающий статус-кво. "Я предполагаю, что ЕК хочет дать ясно понять Раде, что если они хотят продолжения европейской финансовой поддержки, они должны принять необходимый закон. Все находятся на одной стороне, за исключением, конечно, коррумпированных людей на Украине. Думаю, что решение может быть найдено", - сказал бывший дипломат.

Описывая реакцию Лондона на действия властей в Киеве, Брентон заметил, что Великобритания сразу показала, что "она так же раздражена изначальным заявлением Зеленского, как и многие другие люди".

Ситуация с НАБУ и САП

Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Владимира Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.