Мерц заявил о недопустимости переселения палестинцев

Канцлер ФРГ также выступил против аннексии Западного берега реки Иордан

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Израиль не должен предпринимать никаких шагов по принудительному переселению палестинского населения и аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом заявил в Берлине канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II.

"Не должно быть никаких новых шагов по принудительному перемещению [палестинцев] и никаких новых шагов по аннексии Западного берега реки Иордан", - сказал он, отметив, что находится по этим вопросам в контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.