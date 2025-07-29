Как отметил автор документа Ярослав Юрчишин, власти не могут больше прикрываться украинским конфликтом, "чтобы исподтишка закручивать гайки и принимать разного рода стыд"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Законопроект о возобновлении трансляции заседаний украинского парламента в режиме реального времени зарегистрировали в Верховной раде. Об этом сообщил автор законопроекта парламентарий Ярослав Юрчишин.

"Регистрирую постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний Верховной рады в режиме реального времени. <...> Люди должны видеть, что происходит в Раде прямо сейчас. Можно долго говорить о режиме военного положения и так далее, но будем честными. Мы это уже проходили", - написал Юрчишин в Telegram-канале.

По словам депутата, прошлая неделя, когда был принят скандальный закон о фактической ликвидации независимости антикоррупционных органов Украины, показала, что во внутренней политике и в особенности в работе украинского парламента присутствует "недостаточная прозрачность". "263 народных депутата посмеялись в лицо сторонникам евроинтеграции и революции достоинства, а люди это увидели лишь впоследствии и в записи", - отметил Юрчишин.

По словам депутата, власти не могут больше прикрываться украинским конфликтом, "чтобы исподтишка закручивать гайки и принимать разного рода стыд". Он сообщил, что его законопроект опирается на недавнее заявление общественных организаций и СМИ Украины с требованием возобновить трансляцию заседаний парламента.

Депутат отметил, что под заявлением собрано уже более 60 подписей. В частности, ранее заявление подписали ряд организаций и ведущих украинских СМИ: издания "Зеркало недели", "Левый берег", "Украинская правда", "Общественное. Новости", телеканал "Эспрессо", радиостанция NV, а также Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины".

Официальная трансляция заседаний Верховной рады была прекращена с февраля 2022 года якобы из соображений безопасности, тогда же в парламент перестали пускать журналистов. До настоящего времени некоторые парламентарии частично снимали заседания Рады на свои смартфоны и транслировали видео в соцсетях.

Ситуация вокруг антикоррупционных органов

22 июля Рада приняла закон с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Владимир Зеленский подписал документ.

Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции. После этого Зеленский пообещал внести в Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

24 июля законопроект Зеленского о восстановлении полномочий антикоррупционных органов был подан в Раду. Заседание для рассмотрения инициативы планируется провести 31 июля.