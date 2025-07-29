Как указывается в документе Госдепа, сумма составит $10 млн

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты увеличили до $10 млн размер вознаграждения за информацию о главаре террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ). Об этом сообщил Госдепартамент.

"[США] увеличивают размер вознаграждения за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение лидера "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" Саада бен Атефа аль-Аулаки", - говорится в сообщении. Теперь сумма вознаграждения составит $10 млн по сравнению с $6 млн ранее.

Как указывается в документе, аль-Аулаки возглавил АКАП в 2024 году. Отмечается, что он "публично призывал к нападениям на США и их союзников".

Ранее американские власти объявили награду $4-5 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение главарей группировки Ибрагима аль-Куси и Ибрагима аль-Банна. АКАП является ответвлением террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и действует преимущественно в Йемене.