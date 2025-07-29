Польша подала заявку на кредиты на сумму €45 млрд из фонда милитаризации ЕС

Эта сумма составляет 30% от общего объема фонда в €150 млрд, сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Польша направила в Брюссель заявку на получение займов из фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) на сумму €45 млрд, что составляет 30% от общего объема фонда в €150 млрд. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша направила предварительную заявку в Еврокомиссию на получение кредита в рамках программы Евросоюза SAFE. Мы хотим получить деньги из этого фонда для укрепления ключевых возможностей польской армии и наших программ безопасности, включая, в частности, программу [по созданию линии обороны на границе с Белоруссией и РФ] "Восточный щит", - написал Косиняк-Камыш в X.

"Мы собрали проекты на внушительную сумму - около 45 млрд евро, но сколько денег мы получим в итоге, будет зависеть от количества заявок и распределения Еврокомиссией средств между государствами-участниками", - добавил он.

В мае этого года Совет ЕС на уровне министров по европейским делам одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) на €150 млрд. Совет ЕС уточнил, что на средства из этой программы в том числе "будет оказываться военная помощь Украине". В настоящее время девять стран подали свои заявки на кредитование из средств фонда. По оценкам ЕК, к программе могут проявить интерес около 20 стран сообщества.

Фонд милитаризации ЕС является частью более широкой программы военного строительства, инициированной Еврокомиссией и рассчитанной до 2030 года, объем которой должен составить до €800 млрд, все эти деньги будут привлекаться в виде займов.