Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье напомнил, что формирование руководства и реформа бюро является одним из обязательств, которые страна взяла нас себя для вступления в Евросоюз

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье потребовал скорейшего назначения руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Об этом Мерсье сообщил изданию "Украинская правда".

"Киев должен как можно быстрее назначить директора Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с законом о реформировании БЭБ и процедурами отбора и назначения", - передает его слова издание. Представитель ЕК напомнил, что формирование руководства и реформа бюро является одним из обязательств, которые страна взяла нас себя для вступления в Евросоюз.

24 июня кадровая комиссия, состоящая из представителей властей Украины и международных экспертов, выдвинула на указанную должность Александра Цивинского. Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Цивинский заручился поддержкой всех трех экспертов, участвовавших в процедуре отбора. Ранее он работал детективом Национального антикоррупционного бюро Украины. Однако правительство предложило комиссии "повторно подать не более двух кандидатур, которые будут соответствовать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности".

Железняк назвал решение кабмина постыдным. Депутат напомнил, что выдвижение Цивинского приветствовали послы стран Группы семи, и выразил мнение, что правительство в данном случае действовало по указке Владимира Зеленского и его офиса.