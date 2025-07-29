Трамп: глава Минфина США считает очень хорошими торговые переговоры с Китаем

Американский лидер отметил, что Скотт Бессент 30 июля проинформирует его о деталях переговоров

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Глава делегации США министр финансов Скотт Бессент считает очень хорошими торговые переговоры с представителями КНР в Швеции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

"Я только что говорил по телефону со Скоттом Бессентом. Они провели очень хорошую встречу с Китаем", - сказал американский лидер, который провел последние несколько дней в Шотландии, где играл в гольф, а также проводил рабочие встречи. По его словам, глава Минфина США 30 июля проинформирует его о деталях переговоров. "Мы либо одобрим [продление договоренности об отсрочке введения пошлин], либо нет. Но у него очень хорошие впечатления от встречи", - подчеркнул Трамп.