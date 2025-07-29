На Украине расширят программу военной службы по контракту для молодежи 18-24 лет

Речь идет о работе с дронами, заявил Владимир Зеленский

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Программа привлечения молодых украинцев на контрактную военную службу будет расширена. Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

"Правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18-24, чтобы программа привлекала мотивированных людей, именно для работы с дронами, - сказал он. - [Премьер-министр] Юлия Свириденко представит эту программу".

Ранее он подписал закон об увеличении предельного возраста службы в армии, составляющего сейчас 60 лет.

Мобилизация и призывной возраст на Украине

Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация была объявлена в стране в феврале 2022 года, с мая прошлого года ее правила были значительно ужесточены, а многие категории призывников лишились льгот и отсрочек. Тем не менее власти испытывают значительные трудности с комплектованием армии и пытаются привлечь на службу тех, кто не подлежит обязательному призыву.

На фоне обсуждения возможного нового понижения призывного возраста (власти один раз уже снижали его: до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет) в феврале текущего года Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы, однако условием контракта является обязательная служба в пехотных бригадах, которые находятся на передовой.