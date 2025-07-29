Министр экономики страны Марсело Эбрард находится в постоянном контакте со коллегами из США, а глава мексиканского МИД Хуан Рамон де ла Фуэнте трижды общался с госсекретарем США Марко Рубио, отметила Клаудия Шейнбаум

МЕХИКО, 29 июля. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила надежду на достижение соглашения с США по вопросам торговых пошлин в ближайшее время.

"Надеемся, что благодаря сложившимся отношениям [с властями США] удастся достичь хорошего соглашения. Пока рано что-то объявлять, но мы ждем конкретики к пятнице, чтобы можно было сообщить подробности", - сказала она в ходе ежедневной пресс-конференции.

Она сообщила, что министр экономики Мексики Марсело Эбрард находится в постоянном контакте со коллегами из США, а глава мексиканского МИД Хуан Рамон де ла Фуэнте трижды общался с госсекретарем США Марко Рубио. "Мы ежедневно работаем над этой темой [урегулирования ситуации вокруг пошлин США]", - добавила Шейнбаум.

"Если потребуется, мы готовы поговорить напрямую с президентом [США Дональдом] Трампом. Пока в этом не было необходимости, поскольку продолжается активный диалог", - указала мексиканский лидер.

Пошлины США

12 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал направленное в адрес президента Мексики Клаудии Шейнбаум письмо, в котором заявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Мексики, импортируемые в США. По его словам, республика сделала недостаточно, чтобы предотвратить распространение картелями наркотиков в США и контрабанду фентанила.

Трамп также принял решение о введении аналогичных пошлин на импорт из ЕС. Как заявил американский президент, пошлины будут отменены, если ЕС и Мексика начнут производить свою продукцию на территории США. При этом он отметил, что в случае ответных действий и введения контрмер к 30-процентным пошлинам, которые Вашингтон намерен взимать, будет добавлена сумма, на которую власти Евросоюза и Мексики решат поднять свои тарифы на американскую продукцию.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период был установлен универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли - то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.