Ваагн Хачатурян отметил, что предложенный и продвигаемый правительством республики "Перекресток мира" очень хорошо воспринимается международным сообществом

ЕРЕВАН, 29 июля. /ТАСС/. Президент Армении Ваагн Хачатурян считает, что Сюник станет воротами для дальнейшего развития Армении в случае разблокировки транспортных маршрутов через этот регион. Такую позицию президент Армении выразил в ходе совещания, проведенного в Сюнике в рамках трехдневной поездки в этот регион.

"Если мы сможем открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 км (длина транспортного коридора - прим. ТАСС), то можете быть уверены, что будущее предоставит нам большие возможности для развития", - отметил он, сообщает пресс-служба главы государства.

В этом ключе Хачатурян отметил, что предложенный и продвигаемый правительством Армении "Перекресток мира" очень хорошо воспринимается международным сообществом. "Он очень привлекателен и виден всем. Мы не сделали большого открытия, но мы выкладываем на стол существующую реальность и наглядно представляем эти возможности, мы понимаем, насколько важны эти 43 км и Сюник. Наша цель - подписать мирное соглашение в ближайшее время", - добавил президент Армении.

Согласно пресс-службе президента, в совещании, прошедшем под руководством Хачатуряна, приняли участие губернатор Сюникской области Роберт Гукасян, министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян, представители правоохранительных органов и главы общин области. На встрече были представлены проблемы региона, а также реализуемые проекты.

Маршрут через Сюник

Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что США предложили передать под контроль частной компании управление транспортным коридором, соединяющим основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани, в рамках заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Коридор проходит через Сюникскую область Армении, в Азербайджане его называют Зангезурским коридором. Этот вопрос якобы обсуждался во время переговоров между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Абу-Даби 10 июля. В свою очередь Пашинян подтвердил, что Ереван получил от американской стороны предложение, касающееся управления этим коридором, для разблокирования транспортных коммуникаций.

Посол США в Турции Том Баррак при этом отмечал, что Вашингтон "готов арендовать на 100 лет участок территории Армении, который соединяет Азербайджан и его анклав в Нахичевани, граничащий с Турцией".