Речь идет об атаке на аэропорт Бен-Гурион

ДОХА, 29 июля. /ТАСС/. Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - сказал Сариа в эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah.

"Операция успешно достигла своей цели", - добавил военный представитель "Ансар Аллах", отметив, что в результате атаки работа главного аэропорта Израиля была приостановлена.

Ране 29 июля вечером пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала, что военные перехватили ракету, запущенную из Йемена. В ряде районов Израиля была объявлена воздушная тревога. Как передал корреспондент ТАСС, сирены также работали в районе Тель-Авива.