При этом депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко выразил сомнение, что повышение зарплат мотивирует большое количество людей пойти на военную службу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Зарплаты военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), служащих в тылу, планируют поднять более чем в два раза - с $478 до $1 195. Об этом сообщил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

"Заработная плата у военных в тылу от 20 тыс. гривен [$478]. <...> Запрос у военных поднять эту минималку до 50 тыс. гривен [$1 195], это рядовой. <...> Если взять сержантский состав, то точно должно быть как минимум 70 тыс. [$1 672], если взять младших офицеров - 75-80 тыс. [$1 792 - $1 912]", - сказал депутат в эфире телеканала "Новости. Live".

При этом Горбенко выразил сомнение, что повышение зарплат мотивирует большое количество людей пойти на военную службу. "Очереди очень сложно создать", - ответил он на вопрос ведущего, какой уровень зарплат сможет решить проблему мобилизации на Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Зеленский может обратиться за финансовой помощью к европейским странам, чтобы повысить уровень зарплат украинских военных для решения проблемы нехватки личного состава.

24 июля в ходе общения с прессой Зеленский попросил страны Запада выделить $65 млрд на покрытие дефицита бюджета Украины и производство вооружений, а также на финансирование выплат украинским военным. Он также подчеркнул, что до настоящего момента европейские страны отказывались финансировать зарплаты военнослужащих ВСУ, ограничившись финансированием вооружений.