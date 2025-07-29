Один из источников РБК-Украины полагает, что из обломков запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутатских групп получится набрать еще 40 голосов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Депутатов Верховной рады, готовых поддержать законопроект Владимира Зеленского о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), достаточно для принятия документа. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщил один из собеседников агентства, голосов хватит "с существенным запасом", по словам другого, запас голосов будет, но не такой большой. Согласно самому ожидаемому сценарию, 31 июля законопроект поддержит уверенное большинство депутатов правящей партии "Слуга народа", а также депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса". В сумме это должно дать 180-190 голосов из 226 необходимых.

Один из источников РБК-Украины полагает, что из обломков запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутатских групп получится набрать остальные 40 голосов. На поддержку нового документа со стороны партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" никто из собеседников не надеется.

Издание "Страна" ранее предположило, что Зеленский попытается организовать нехватку голосов во время рассмотрения нового законопроекта о полномочиях НАБУ и САП, чтобы оставить в силе действующий закон, переложив ответственность на Раду. Западные СМИ также писали о возможной нехватке голосов. В частности, газета Financial Times сообщила, что около 70 депутатов от правящей партии могут выступить против нового законопроекта, опасаясь преследования со стороны НАБУ и САП. Тогда спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук попыталась опровергнуть материал, заявив, что депутаты намерены поддержать законопроект.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.