Министр финансов Фернанду Аддад сообщил, что программа действий уже подготовлена и может быть одобрена президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ближайшее время

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июля. /ТАСС/. Власти Бразилии разработали план поддержания экономической стабильности после начала действия пошлин США на бразильские товары с 1 августа в размере 50%. Об этом заявил министр финансов страны Фернанду Аддад.

По его словам, программа действий уже подготовлена и может быть одобрена президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ближайшее время. Она включает в себя финансовую помощь пострадавшим от тарифов компаниям и меры по изменению структуры бразильского экспорта. "Сложно прогнозировать какие-либо конкретные шаги, пока не будет известно [конечное] решение США [о пошлинах]", - указал министр.

"Сегодня мы экспортируем гораздо больше в другие регионы планеты. В Китай и в азиатские страны. Бразилия поставляет в Юго-Восточную Азию даже больше товаров, чем в Европу", - подчеркнул Аддад.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на бразильские товары с 1 августа в размере 50%, объясняя эту меру необходимостью преодоления товарного дефицита. Лула да Силва пообещал ввести зеркальные тарифы, если в Вашингтоне не пересмотрят свое решение до конца июля. Позже глава государства выразил мнение, что вице-президент Бразилии Жералду Алкмин мог бы возглавить делегацию страны в США, чтобы добиться отмены пошлин путем переговоров.