Джеймисон Грир добавил, что редкоземельные элементы стали единственным видом продукции, контроль над поставками которых обсуждался делегациями

СТОКГОЛЬМ, 29 июля. /ТАСС/. Самой значительной уступкой со стороны Китая на переговорах с США стало возобновление поставок магнитов из редкоземельных металлов. Об этом заявил представитель США Джеймисон Грир по итогам торговых переговоров с китайской стороной в Стокгольме.

Журналисты попросили его назвать самую серьезную уступку, на которую пошла китайская сторона. "Я бы сказал, что они заблокировали все поставки редкоземельных магнитов, а теперь мы их получаем", - ответил торгпред.

Он добавил, что редкоземельные элементы стали единственным видом продукции, контроль над поставками которых обсуждался делегациями США и Китая в Стокгольме. "Я также должен сказать, что единственным предметом обсуждения сегодня был экспортный контроль Китая на редкоземельные металлы. Экспортный контроль США не обсуждался", - подчеркнул Грир.

Доля Китая в мировом производстве редкоземельных магнитов достигает около 90%. В апреле правительство КНР на фоне обострения торговых споров с США включило несколько редкоземельных элементов в список товаров, подлежащих экспортному контролю. После этого поставки редкоземельных магнитов в зарубежные страны в апреле и мае резко сократились, что привело к перебоям в производственных цепочках автопроизводителей в США. После консультаций между торговыми делегациями двух стран поставки этой продукции американским компаниям были возобновлены.