Как отмечается в заявлении, премьер-министр Британии подчеркнул, что "ситуация в Газе невыносима и что сейчас как никогда нужно обеспечить гуманитарный доступ"

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера подтвердила информацию СМИ о том, что глава правительства провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху до публикации заявления о возможном признании Лондоном Государства Палестина в сентябре.

"Премьер-министр [Стармер] говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сегодня днем. Премьер-министр начал разговор с того, что Великобритания по-прежнему однозначно считает, что террористические зверства, совершенные [радикальным палестинским движением] ХАМАС 7 октября 2023 года, были ужасными и что мы всегда решительно осуждали их. Он заявил, что мы непоколебимы в своем призыве к немедленному и безусловному освобождению всех заложников, которые все еще жестоко удерживаются, и что мы ясно понимаем, что Израиль имеет право на самооборону и безопасность", - сказано в сообщении канцелярии.

В то же время, как отмечается в заявлении, Стармер подчеркнул, что "ситуация в Газе невыносима и что сейчас как никогда нужно обеспечить гуманитарный доступ". "Он призвал премьер-министра предпринять незамедлительные действия по снятию всех ограничений на доступ к гуманитарной помощи и передать продовольствие нуждающимся и страдающим жителям Газы. В этом контексте он рассказал о своем намерении провести сегодня встречу кабинета [министров] для обсуждения следующих шагов по облегчению гуманитарной ситуации, освобождению оставшихся заложников, разработке с союзниками долгосрочного политического урегулирования для региона и рассмотрения дальнейших действий по признанию Палестины", - сообщила канцелярия британского премьера.

Кроме того, во вторник Стармер провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Канады Марком Карни.

29 июля канцелярия Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Великобритания признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в случае, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в нем.