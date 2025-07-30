Представительство Минтруда республики в России отслеживает данную ситуацию, "но не уполномочено участвовать в судебном процессе, отметил министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода

ДУШАНБЕ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Таджикистана следят за судебным процессом по делу о теракте в "Крокус сити холле" но не вмешиваются в него. Об этом заявил на пресс-конференции министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода.

"Следствие завершено и сейчас [дело] находится на рассмотрении суда. В этом отношении мы не можем вмешиваться в процесс расследования, мы не можем вмешиваться в процесс вынесения решения суда", - сказала Холмахмадзода.

По ее словам, представительство Минтруда республики в России отслеживает данную ситуацию, "но не уполномочено участвовать в судебном процессе".

Холмахмадзода подчеркнула, что представительство ведомства в России оказывает поддержку гражданам Таджикистана по вопросам, связанным с реализацией трудовых договоров, обеспечению рабочими местами, оплатой труда, соблюдением требований законодательства РФ и защиты прав мигрантов.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) - "Вилаят Хорасан".