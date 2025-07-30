Следствие велось относительно трудоустройства "сотрудников охраны и домашнего персонала" на высокооплачиваемые должности в компании "Нафтогаз"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приостановило следствие по одному из эпизодов дела против бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следствие велось относительно трудоустройства "сотрудников охраны и домашнего персонала" на высокооплачиваемые должности в компании "Нафтогаз", к тому же дающие бронирование от мобилизации. Это происходило в период, когда Чернышов руководил компанией. "Однако в связи с принятием закона, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов, НАБУ приостановило расследование этого эпизода", - сказал источник..

Ситуация с НАБУ и САП

Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Он считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.