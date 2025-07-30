Речь идет о стрелковом оружии и патронах, сообщила представитель канадской правозащитной организации World Beyond War Рэйчел Смолл

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Канадское оружие по-прежнему поставляется Израилю, несмотря на действующий запрет со стороны Оттавы. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Издание ссылается на представителя канадской правозащитной организации World Beyond War Рэйчел Смолл, которая со ссылкой на данные израильских налоговых органов утверждает, что Канада продолжает поставлять Израилю стрелковое оружие и патроны. Эта структура специализируется на оказании помощи палестинцам.

В мае 2024 года занимавший в то время пост министра национальной обороны Канады Уильям Блэр утверждал, что Оттава с января того же года прекратила экспорт в Израиль любых видов вооружений. Он уточнил, что выдача соответствующих разрешений регулируется МИД Канады, но это ведомство, по его словам, "ясно дало понять, что никаких дополнительных разрешений на экспорт [оружия в Израиль] не будет выдаваться". В то же время на тот момент глава МИД североамериканской страны Мелани Жоли утверждала, что с 7 октября 2023 года Оттава прекратила выдачу разрешений на поставки в Израиль летальных видов оружия, а с января 2024 года - на поставки нелетальных вооружений.

Ранее в среду телеканал СВС сообщил, что правительство Канады изучает вопрос признания палестинской государственности.