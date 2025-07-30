В МИД ФРГ пообещали изучить законопроект Украины по антикоррупционным органам

По словам представителя внешнеполитического ведомства Германии Мартина Гизе, Берлин будет внимательно следить за принятием и реализацией этого документа

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. МИД Германии ожидает, что власти Украины как можно скорее примут новый законопроект по антикоррупционным органам. Об этом заявил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Гизе.

"Мы ожидаем, что этот процесс последует без промедления <…>", - сказал он. "Мы обстоятельно изучим этот закон", - утверждал представитель МИД ФРГ. По его словам, власти Германии будут внимательно следить за его принятием и реализацией. По данным Гизе, законопроект должен быть внесен на рассмотрение в Верховную раду 31 июля и принят 1 августа.

Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. 21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП.

На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов. Киев раскритиковали и на Западе за это решение.

В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.