Заместитель министра иностранных дел страны Игорь Секрета заявил, что структуры организации пытаются все более активно вмешиваться во внутренние дела суверенных государств

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Миротворческая деятельность ОБСЕ за последнее десятилетие не принесла ощутимых результатов, все попытки организации на постсоветском пространстве провалены. Об этом в интервью агентству БелТА заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.

Он обратил внимание, что на протяжении последних десятилетий НАТО стремится превратить свой блок в некий военно-политический гарант безопасности в Европе, "что явно противоречит принципам обеспечения стабильности и мира на европейском континенте", зафиксированным в Хельсинском заключительном акте и других важных документах ОБСЕ, включая Хартию европейской безопасности.

По словам дипломата, в вопросах безопасности ОБСЕ все более отодвигается на второй план, занимаясь главным образом гуманитарными проблемами и дублируя в этой области другие европейские организации. "Миротворческая деятельность ОБСЕ за последнее десятилетие не принесла ощутимых результатов. Наоборот, ОБСЕ провалила все попытки миротворчества на постсоветском пространстве", - констатировал Сирота.

Структуры ОБСЕ пытаются все более активно вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, продолжается размывание межгосударственного формата организации. "В ущерб конструктивному взаимодействию государств-участников на мероприятия ОБСЕ приглашаются маргинальные, а то и вовсе фантомные НПО и так называемые представители гражданского общества с экстремистскими взглядами", - сказал он. Как отметил замглавы МИД, сегодня организация все чаще превращается в арену политических столкновений, а ее структуры - в инструмент давления, а не сотрудничества.

Вместе с тем, ОБСЕ остается единственной площадкой, объединяющей страны Северной Америки, Европы и постсоветского пространства, указал он. "Именно эта инклюзивность и должна быть сохранена и использована для перезапуска диалога. Беларусь полагает, что пришло время для глубокого переосмысления миссии ОБСЕ. Организации необходимы реформы, которые восстановят ее консенсусный, деполитизированный и инклюзивный характер", - считает Сирота.

Евразийская хартия

"На второй Минской международной конференции по евразийской безопасности осенью 2024 года мы предложили к международному обсуждению Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке - документ, который закреплял бы уважение к культурному, политическому и экономическому выбору каждой страны, подчеркивал бы недопустимость санкционного давления, идеологической сегрегации и принудительного навязывания моделей развития", - напомнил замминистра.

По его словам, эта хартия - не альтернатива существующим структурам, а возможный концептуальный мост между полюсами мировоззренческих различий. "Она призвана войти в основу процесса построения архитектуры евразийской безопасности и формирования справедливого многополярного мироустройства и вполне может быть предметом диалога на площадке ОБСЕ, особенно если мы стремимся вернуть в Европу "дух Хельсинки", - сказал дипломат.

Прогрессу, достигнутому на этом направлении, будет посвящена и одна из секций предстоящей уже третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности осенью этого года, добавил Сирота.