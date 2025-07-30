Анатолий Шарий выразил мнение, что Владимир Зеленский, вводя ограничения против антикоррупционных органов ради спасения приближенных от уголовного преследования, подставил под удар силовиков

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было в курсе, что в момент военного положения верхушка киевского режима собиралась построить особняки в элитном поселке Козине под Киевом. С таким утверждением выступил проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий.

"По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца, - написал он в своем Telegram-канале. - Четыре дворца должны были быть расположены рядом. Это [экс-вице-премьер Алексей] Чернышов, [бизнесмен Тимур] Миндич, [глава офиса Зеленского Андрей] Ермак и [Владимир] Зеленский. Это правда. НАБУ об этом знает".

Он также выразил мнение, что Зеленский, вводя ограничения против антикоррупционных органов ради спасения приближенных к нему Чернышова и Миндича от уголовного преследования, подставил под удар силовиков из Службы безопасности Украины и Госбюро расследований, задерживавших детективов НАБУ. Шарий считает, что их коснутся репрессии сразу после принятия новой версии закона, частично восстанавливающего независимость НАБУ. "Хороший урок, для всех, кто сам не заметил, как стал слугой этого урода", - заключил блогер.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Он считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.