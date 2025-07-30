"Страна": голосование по НАБУ определит дальнейшие события на Украине

По данным издания, возвращение полномочий НАБУ и САП может привести к обрушению всей вертикали власти Владимира Зеленского

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Итог запланированного на 31 июля голосования в Верховной раде по возвращению полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) определит дальнейшее развитие событий на Украине. Об этом говорится в статье украинского издания "Страна".

То, что Зеленский решил "сдать назад" - это, безусловно, для него политическое поражение с потенциально очень тяжелыми последствиями, считает издание.

По данным "Страны", сейчас во власти существуют два подхода. Первый транслирует условная "партия успокоения", где говорят, что ничего страшного не случится. С проектом по урезанию полномочий НАБУ и САП произошла осечка, потому полномочия нужно вернуть, чтобы не злить Европу, которая вновь полюбит Зеленского. А через некоторое время можно будет вернуться к теме контроля над антикоррупционными структурами.

Однако существует и противоположный подход: принятие законопроекта о возвращении полномочий НАБУ и САП приведет к обрушению всей вертикали власти Зеленского, а потому голосование за него нужно сорвать. Сторонники такого мнения считают, что если НАБУ и САП вернут полномочия, то эти ведомства начнут заводить дела против ближайшего окружения Зеленского, а депутаты увидят, что он даже своим близким людям не может гарантировать безопасность. Фракция "Слуга народа" распадется окончательно, и управляемость Радой со стороны Банковой будет потеряна. А без контроля над парламентом у Зеленского не будет контроля и над правительством. Далее могут попросить уйти и Зеленского.

"Если завтра будет проголосовано возвращение полномочий НАБУ, то такой сценарий развития событий более чем вероятен. И вопрос лишь в скорости его реализации - дни, недели или месяцы", - приводит "Страна" слова одного из депутатов Рады.