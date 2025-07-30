На Украине число случаев силовой мобилизации может достигать 3 тыс. в месяц

Министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что в 90% случаев процесс проходит нормально, а СМИ представляют "5-10% скандала"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Количество случаев силовой мобилизации на Украине может достигать 3 тыс. в месяц. Это следует из слов министра обороны страны Дениса Шмыгаля в интервью телекомпании Би-би-си.

"На 90% мобилизация происходит абсолютно нормально <...>. Мы видим в СМИ небольшой, скандальный процент. И это играет против нас, что мобилизация - 5-10% скандала", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать многочисленные сообщения в СМИ и соцсетях о силовой мобилизации, когда мужчин на улицах хватают, избивают и силой грузят в автобусы для дальнейшей отправки в ТЦК (аналог военкомата).

Точная информация о мобилизации на Украине является секретной, однако согласно данным украинских и западных СМИ, а также заявлениям представителей власти, в том числе, Владимира Зеленского, ежемесячно мобилизуется от 17 до 30 тыс. человек, чего не хватает даже для восполнения потерь ВСУ. Слова Шмыгаля фактически означают, что каждый месяц происходит до 3 тыс. случаев силовой мобилизации или до 100 подобных случаев в день - гораздо больше, чем попадает в СМИ и соцсети.